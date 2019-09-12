Trump: ECB düşürdü, Fed hala oturuyor

Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada ECB'nin faiz hamlesini yorumladı ve Fed' e bir kez daha mesaj verdi.



Trump'ın paylaşımı şöyle:



"Avrupa Merkez Bankası, hızlı hareket ederek faizi 10 baz puan düşürdü. Onlar Euro'yu ÇOK güçlü dolar karşısında değer kaybettirerek ABD ihracatına zarar vermeyi deniyorlar ve başarıyorlar. Ancak Fed hala oturuyor ve oturuyor ve oturuyor. Onlara borç aldıkları için para ödenirken biz hala faiz ödüyoruz!"



