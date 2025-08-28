Trump ekibiyle masaya oturdu: Beyaz Saray'da gündem Gazze'nin geleceği

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nin geleceğine ilişkin kapsamlı bir toplantıya Beyaz Saray’da ev sahipliği yaptı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, “savaş sonrası yeniden inşa süreci”, “bölgedeki siyasi durum” ve “Hamassız Gazze” başlıklarının ele alındığı toplantıya Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve eski Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair katıldı.

Beyaz Saray’dan resmi açıklama yapılmazken, toplantının özellikle savaş sonrası Gazze’nin nasıl yönetileceği ve uluslararası aktörlerin rolü üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

ABD-İsrail görüşmesi

Toplantının hemen öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Sa’ar ile Washington’da bir araya geldi. Görüşmede Gazze’nin yanı sıra Lübnan ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rubio, İsrail’in güvenliğine verdikleri “sarsılmaz destek”i yineledi. Ayrıca İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin yarattığı tehditlere dikkat çekti. İkilinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.