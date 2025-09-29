Trump 'toplu işten çıkartma' tehdidi ile el yükseltti: Hükümet kapanırsa federal çalışanları kovarım

ABD’de federal hükümetin kapanma süresinin dolmasına sadece birkaç gün kala, Başkan Donald Trump’tan sert bir açıklama geldi. Trump, NBC News’e verdiği röportajda, kapanma yaşanması halinde “kalıcı olarak işten çıkarabileceğimiz birçok kişiyi işten çıkaracağız” dedi.

Trump, “Bunu yapmak istemiyorum” ifadesini kullansa da, sözleri potansiyel kapanmanın nasıl ele alınacağına dair dramatik bir değişime işaret etti.

Trump’ın bu yaklaşımı yaklaşımı benzeri görülmemiş şekilde kalıcı işten çıkarmaların gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor.

2013 yılında yaşanan hükümet kapanmasında yaklaşık 850 bin federal çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı.

Kongre’de çıkmazda

Geçen hafta Beyaz Saray, federal kurumlara finansman anlaşması sağlanamazsa toplu işten çıkarmalar için hazırlık yapmaları talimatını vermişti.

Yönetim ve Bütçe Ofisi’nin gönderdiği notta plan özetlenerek Kongre üzerinde baskı oluşturuldu.

Kapanmaya yalnızca birkaç gün kalmışken Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında derin görüş ayrılıkları sürüyor.