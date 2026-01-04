Trump enerji haritasını yeniden çiziyor! Venezuela petrolü neleri değiştirecek?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi New York'a götürülürken, ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'nın petrolünü kendilerinin kontrol edeceğini ve petrol endüstrisini yeniden canlandırmak için Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolar yatırım yapacağını söyledi.

ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne (EIA) göre, küresel petrol rezervinin beşte biri Venezuela'da. Bu 303 milyar varillik ham petrol rezervi anlamına gelirken, ülkenin geleceği için de kritik öneme sahip.

CNN'in haberine göre ABD öncülüğünde yapılacak yeni yatırımlar, Venezuela'yı nihayetinde çok daha büyük bir petrol tedarikçisi haline getirebilir ve yeni üretim kaynağı olarak hizmet edebilir. Ayrıca, düşük fiyatlar genel fiyatları da kontrol altında tutabilir.

Ancak buna rağmen boru hatları 50 yaşını çoktan dolduran Venezuela'da petrol üretiminin eski haline gelmesinin çok uzun yıllar alacağı ve bu yenilemenin devasa maliyetli bir süreç olacağı düşünülüyor.

Venezuela'nın petrol rezervleri

Venezuela dünyada kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip ülke olsa da bu dev potansiyelin yalnızca küçük bir bölümünü kullanabiliyor. Ülke günde yaklaşık 1 milyon varil petrol üretebilirken bu miktar, küresel üretimin yalnızca yüzde 0,8'ine karşılık geliyor.

Sosyalist yönetim öncesinde ise Venezuela günlük 3,5 milyon varile kadar petrol çıkarabiliyordu. Ancak uluslararası yaptırımlar ve ülkeyi sarsan derin ekonomik kriz, petrol üretimindeki düşüşte önemli rol oynadı.

Öte yandan ABD yönetiminin Venezuela'ya ait petrol gemilerini hedef alması petrolün varil fiyatını kısa süreliğine 60 doların üzerine çıkardı. Petrolün varili daha sonra 57 dolar seviyelerine gerilerken uzmanlara göre Venezuela kaynaklı bu gerilim, fiyatları bir miktar hareketlendirse de küresel petrol piyasasında kalıcı ve sert bir fiyat artışı yaratmayacak.

Petrol fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Venezuela'nın petrolü, ABD'de çıkarılan benzin üretimine uygun hafif petrole göre daha ağır ve kükürtlü olsa da dizel, asfalt ve sanayi yakıtları gibi birçok kritik ürün için daha değerli. Uzmanlara göre ABD şirketlerinin Venezuela petrol sektörüne yatırımları, küresel petrol piyasasında dengeleri tamamen değiştirecek.

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin enerji fiyatlarını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Uzmanlara göre ABD'nin Venezuela hamlesi petrol fiyatları üzerinde sınırlı etki yatacak ve Venezuela'da büyük bir toplumsal karışıklık yaşanmadığı sürece fiyatlarda sert bir yükseliş yaşanmayacak.

"Her şey yolunda" demek için henüz erken

ABD yanlısı yönetimin Venezuela'da petrol üretimini ne kadar artıracağı merak edilirken analistler, Venezuela'nın küresel petrol piyasasında gerçekten belirleyici bir aktör haline gelmesinin 5 ila 10 yılı bulacağını savunuyor. ABD'nin geçmişteki rejim değişikliği girişimlerinin başarısız örneklerine iaşret eden uzmanlar "her şey yolunda" demek için henüz erken olduğunu ve daha fazla somut adımın görülmesi gerektiğini belirtiyor.