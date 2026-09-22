Trump: Erdoğan çok iyi bir dostum

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Körfez İşbirliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvede konuşan Trump, Erdoğan için "çok iyi bir dostum" ifadesini kullanırken, İran ile anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran konusunda ise "İran ile anlaşma konusunda büyük bir ivme var." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın terör saldırıları gerçekleştirdiğini ve Orta Doğu'nun enerji altyapısına zarar vermeyi planladığını öne sürerek, "İran'a Orta Doğu'nun zorbası diyorlardı. Artık değiller." ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ise "Çok iyi bir dostum. O sert bir adam." dedi.