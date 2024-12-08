Trump: Esad, Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan rejimin çökmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Esad gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in yönettiği Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın, Suriye'ye ilgisini kaybetmesinin nedeninin Ukrayna olduğunu yazdı.

Trump, Rusya ve İran'ın bölgelerindeki sorunlar nedeniyle "zayıflamış" olduğunu savunarak, sıcak noktalarda derhal ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguladı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, şunları kaydetti:

"Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanırım. Şimdi harekete geçme zamanı. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor."