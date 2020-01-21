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Trump: Faz 2 çok yakında başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, son ticaret anlaşmasının yeni bir modeli temsil ettiğini belirterek, faz 2 ticaret anlaşması görüşmelerinin çok yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Trump: Faz 2 çok yakında başlayacak
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Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, son ticaret anlaşmasının yeni bir modeli temsil ettiğini belirterek, faz 2 ticaret anlaşması görüşmelerinin çok yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Trump, faz 2 müzakereleri sırasında tarifelerin yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti.

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