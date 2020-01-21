Trump: Faz 2 görüşmeleri yakında başlayacak

21 Ocak 2020

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, son ticaret anlaşmasının yeni bir modeli temsil ettiğini belirterek, faz 2 ticaret anlaşması görüşmelerinin çok yakın zamanda başlayacağını bildirdi. Trump, faz 2 müzakereleri sırasında tarifelerin yürürlükte kalmaya devam edeceğini belirtti.

“Seçildiğimden beri 7 milyon istihdam yarattık. İşsizlik 50 yılın en düşüğünde. Tüm bunlar Fed'in çok hızlı faiz artırıp çok yavaş düşürmekte olduğu ortamda gerçekleşiyor” ifadelerini kullanan Trump, ‘mavi yaka patlaması’ diye nitelediği bu yükselişin en çok da ABD işçilerinin refahındaki artıştan kaynaklandığını vurguladı

“Ben seçilmeden önce Çin ticaret konusunda avcı politikalarıyla küresel ticarete zarar veriyordu. Kimse birşey yapmıyordu bu konuda ve durumun kötüleşmesine izin verdiler. Şimdi tüm bu yanlışları düzeltiyoruz” diye konuşan Trump Çin’le ilişkilerin hiçbir zaman bugünkü kadar iyi olmadığını da ekledi.

İklim krizi uyarıları için ‘aptal falcıların varisleri’ ifadesini kullanan Trump, öte yandan ABD’nin 1 trilyon ağaç inisiyatifine katıldığını da değindi.