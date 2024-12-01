Trump, FBI Direktörlüğüne getireceği ismi açıkladı

ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Donald Trump, kabine için seçtiği isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor.

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." dedi.

'Zeki bir avukat ve araştırmacı'

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı." değerlendirmesinde bulunan Trump, kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söyledi.

Patel, ilk başkanlığı döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev aldığı Trump'a sadık olarak biliniyor.

FBI Direktörü Christopher Wray görevden alınacak

Patel'in aday gösterilmesiyle Trump, FBI'daki görev süresi 2027'de dolacak Direktör Christopher Wray'in görevden alınacağının sinyalini verdi. Wray, 2017'de Trump tarafından atanmıştı.