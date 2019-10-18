Trump, G7 zirvesini otelinde düzenleyecek

18 Ekim 2019

Kerim Ülker

G7 Zirvesi, ABD Başkanı’na ait Florida’daki Trump National Doral Miami Resort otelinde düzenlenecek. 2020 Haziran ayında düzenlenecek etkinlikle ilgili Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Trump’ın bu etkinlikten kâr elde etmeyi düşünmediğini söyleyese de ABD basını bunun bir reklam olacağı yönünde görüş belirtiyor.

Başkan Trump’ın işlerini görevi boyunca sürdürmediğini ve çocuklarına devrettiğini söyleyen Mulvaney, California, Colorado, Hawaii, Florida, Kuzey Carolina, Michigan, Tennessee ve Utah'taki bazı yerleri zirve için konumlandırdıklarını, ancak keşif ekibinin Trump’ın otelini tercih ettiğini ifade etti. Mulvaney, otel için “Bu toplantı için en iyi fiziksel tesis" olduğunu söyledi.

Putin'i davet edebilir

Washington’daki Sorumluluk ve Etik Vatandaşlar derneği (Citizens for Responsibility and Ethics) ise Trump’ın golf işini geliştrmek için bu toplantıyı düzenlediğini ifade ediyor.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD ile AB arasında yapılan Yedi Grubu toplantısı gelecek yıl 10 - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edip etmeyeceği konusunda tartışmalar hala sürüyor. Rusya, 2014'te Kırım'ı ilhak ettiği gerekçesiyle G7'den çıkarılmıştı. Trump ise, Rusya'nın masada kalmasının daha iyi olacağını ifade ediyor.

700 odası var

800 dönümlük tesiste beş golf sahası bulunan otel, 700 odaya sahip. SPA, konferans salonları ve mağazaları ile dikkat çeken otel, Miami Havalimanı’na 13 kilometre uzaklıkta.