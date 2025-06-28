Trump: Gazze'de önümüzdeki hafta ateşkes sağlanabilir

Trump, Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna, Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.