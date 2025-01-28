Trump, genel gümrük tarifelerini yüzde 2,5'in üzerinde artıracak

ABD Başkanı Donald Trump, tedarik zincirini ve işletmeleri korumak için evrensel gümrük vergilerini yüzde 2,5’ten yukarı çekeceğini söyledi.

Yeni Bakan yüzde 2,5’lik tarife ile başlayacak

Trump, yarı iletkenler, ilaç, çelik, bakır ve alüminyum da dahil olmak üzere belirli sektörlere gümrük vergisi getirme sözü verirken, yeni Hazine Bakanı Scott Bessent’in de işe yüzde 2,5’lik bir genel gümrük vergisi oranıyla başlamayı tercih ettiği iddia edildi.

Trump daha büyük bir oran istiyor

Bessent’in gümrük vergilerinin kademeli olarak artmasından yana olduğu, her ay bu oranda artacak tarifelerin yüzde 20’ye kadar ulaşabileceği öğrenildi. Trump ise çok daha büyük bir oran istediğini ifade etti.

ABD Başkanı, “Aklımda ne olacağı belli ama henüz belirlemeyeceğim, ancak ülkemizi korumak için yeterli olacak” dedi. Trump ayrıca daha önce 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit ettiği Kanada ve Meksika’dan gelen otomobillere de gümrük vergisi uygulayabileceğini kuvvetle ima etti.

Pazartesi günü Miami’de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerle de bir araya gelen Trump, “Diğer ülkelere uygulanan gümrük vergileri arttıkça, Amerikalı işçiler ve işletmeler üzerindeki vergiler düşecek ve çok sayıda iş ve fabrika eve dönecek” diye konuştu. Bu açıklamalar, Trump’ın gümrük tarifelerini Cumhuriyetçilerin vergi sistemini yeniden yapılandırma çabalarının bir ayağı olarak gördüğünün son işareti oldu.