Trump gerdikçe geriyor! Los Angeles'ta sıcak gelişme

ABD'nin Los Angeles kentinde göçmenlere yönelik baskınlarla başlayan protestoların dördüncü gününde, Başkan Donald Trump kente 2 bin ek Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi gönderme kararı aldı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Sean Parnell "Başkanın emriyle Savunma Bakanlığı 2 bin ek Ulusal Muhafızı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'ne (ICE) destek vermek ve görevlilerin işlerini güvenle yapabilmeleri için mobilize etti" dedi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'teki paylaşımında 700 Deniz Piyadesi'nin Los Angeles bölgesine konuşlandırıldığını söyledi.

Hegseth "Gavin Newsom savunmasa da federal güvenlik güçlerini savunma zorunluluğumuz var" dedi.

Trump yönetimine dava

Californiya Başsavcılığı, Valisi Gavin Newsom'un itirazlarına rağmen konuşlandırmayı sürdüren Trump yönetimine karşı Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, Ulusal Muhafızların eyalet izni olmadan kullanılamayacağı, federal hükümetin yetkisini aştığı ve yürütmenin durdurulması gerektiği savunuldu.