Trump ‘geri dönüş yok’ dedi, dünyayı salladı
Tarife değişikliği planları ve ABD Başkanı Trump’ın ‘geri dönüş yok’ mesajı piyasaları sallamaya devam ediyor. Gün içinde özellikle Asya endekslerinde kayıplar yüzde 8’i aştı. Avrupa endekslerinde düşüş Çin ve Japonya’ya göre daha sınırlı oldu. Güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul endeksi de kayıplarını geri aldı. Endeks günü yüzde 0,29 yukarıda tamamladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife değişikliği planı piyasaları sallamaya devam ediyor. İlk açıklamada tarifelerin başlangıç tarihine ilişkin daha var şeklindeki mesajları ‘belki bir geri dönüş olur’ beklentilerini beraberinde getirdi. Fakat dün yaptığı açıklamada Trump oldukça net konuştu ve tarifelerin arkasında olduğunu geri dönüşün olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bunun üzerine açılışlarla birlikte endekslerde sert düşüşler başladı.
Yatırımcıların sakinleşme ortamı bir anda yeniden paniğe döndü. En çok kaybı Asya endeksleri yaşadı. Asya ve Avrupa borsalarıyla birlikte ABD vadeli endeksleri de sert kayıplar yaşadı. Borsa İstanbul endeksi de dünyaya göre, daha az kayıp yaşadı. Gün içinde Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 6, S&P 500 yüzde 3,47 ve vadeli Nasdaq 100 yüzde 4,36 düşüş kaydetti.
Avrupa’da ise FDAX yüzde 4, Eurostoxx 500 yüzde 3,56 ve FTSE 100 yüzde 4,50 kayıp yaşadı. Geçtiğimiz cuma günü Dow Jones, 2.231 puanlık düşüşle tarihî bir kayıp yaşadı. S&P 500, Mart 2020’den bu yana en kötü günüyle yüzde 6 değer kaybetti. Nasdaq Bileşik, iki günde yüzde 12’lik düşüşle ayı piyasasına girdi.
Asya endeksleri çakıldı
Asya’da tarifelerin etkisi ile piyasalar altüst oldu. Japonya borsasında Nikkei endeksi satış dalgası nedeniyle neredeyse yüzde 9 değer kaybederken Nikkei 225 Endeksi, dün sabah saatlerinde yüzde 8,8’e kadar gerileyerek 30.792,74 puana indi.
Böylece endeks Ekim 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Topix Bankacılık Endeksi de gün içinde yüzde 17,3’e kadar düşüş gösterdi. Son üç işlem gününde Japon bankacılık sektörü, toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 25’ini kaybetti. Shanghai Composite (SSEC) da açılışla birlikte dün yüzde 7’nin üzerinde kayıp yaşadı. FTSE China A50’de düşüş yüzde 6 seviyelerini geçti.
Hong Kong Hang Seng endeksinde kayıp yüzde 13’e ulaştı. Ekonomistler ise bu ticaret politikalarının sadece kısa vadeli volatilite değil, aynı zamanda stagflasyon ya da resesyon riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan RBC, Goldman Sachs, Barclays gibi devler S&P 500 için yıl sonu tahminlerini aşağı çekti. Evercore ISI da hedefini 6.800’den 5.600 puana indirdi. Evercore ISI Baş Hisse Senedi Stratejisti Julian Emanuel, “Belirsizlik, güveni zedeliyor; yumuşak verilerden sert resesyon sinyallerine geçiş olabilir” dedi.
BIST pozitifte döndü
Tüm bu sarsıntıların arasında Türkiye, depremden en az hasar alan ülkeler arasında yer alıyor. Dün açılışta günde yüzde 3,4 kayıpla başlayan Borsa İstanbul endeksi gün içinde kayıplarını neredeyse geri aldı. Açılışı 9 bin 62 puandan yapan borsada bankacılık endekslerinde kayıplar dikkat çekti. Sadece bankacılık yüzde 4 gerileme kaydetti.
Gün içinde birçok hisseye devre kesici uygulandı. Kapanışa doğru toparlanma başladı. 9 bin 60 puanın ardından endekste öğleden sonra toparlanma başladı. Öğle saatlerinde 9 bin 100 puanın üzerine çıkan BİST endeksi kapanıştan önce 9 bin 500 puanı geçti. Teknik görünüm açısından değerlendirme yapan uzmanlar, BIST 100 endeksi için 9 bin 100 ve 9 bin puan seviyelerini destek, 9 bin 200 ve 9 bin 400 puanı ise direnç noktaları olarak işaret ediyor.
Dolar/TL paralel, euro hafif dalgalı
Trump etkisi para piyasalarında da etkili oldu. Kur yatay seyretmeye devam etti. Dolar TL endeksi gün içinde sert dalgalanmalara sahne olmadı. Dün açılışı 38 lira seviyesinden yapan kur, gün içindeki paralel seyrini sürdürdü. Euro/ TL tarafında ise hafif dalgalanmalar görüldü. Dün açılışı neredeyse 42 lira seviyesinden yapan euro/TL, 41,33 liraya kadar geriledi. Sonrasında gün içinde hafif hareketlerle dalgalı bir seyir sürdü.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 185 milyar 45,93 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 259,80 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 928,86 milyon dolar artarak 114 milyar 23,93 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 714,79 milyon dolar azalarak 71 milyar 235,84 milyon dolara indi.
Yurt dışında yerleşik kişiler 652 milyonluk hisse sattı
TCMB tarafından “Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri” yayımlandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Mart haftasında net 651,9 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 388,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 47,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.
28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalışla 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart’ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.
300 milyar dolarlık coin buhar oldu
Trump’ın tarifeleri coin piyasalarını da vurdu. Geçen hafta hemen hemen 240 milyon dolar seviyesinde çıkış yaşandı. Kripto varlıkların toplam piyasa değeri açısından yönetilen varlık miktarı (AUM) haftalık bazda yüzde 0,8 oranında artarak 132,6 milyar dolara ulaştı. Küresel hisse senedi piyasalarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 8,5 değer kaybettiği göz önüne alındığında dikkat çekici bulundu. En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH), son birkaç saatte yüzde 14’lük sert düşüş yaşadı. Ethereum gün içinde 1538 dolara kadar gerilerken, satış baskısının da giderek arttığı kaydedildi. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından altcoinler de yüzde 10’luk kayıplar verdi. XRP’nin fiyatı 1,8 doların altına gerilerken, yüzde 12’yi aşan kayıplar yaşayan SUI’nin fiyatı da 1,86 dolar, Solana ise 103 dolardan işlem görüyor.
ABD’li şirketlerden 5 trilyon $ gitti
JP Morgan ve Goldman Sachs, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerinin ülke ekonomisini resesyona sürükleyebileceğini ve büyüme tahminlerinin ciddi şekilde düşebileceğini belirtti. Sadece iki gün içinde ABD’nin en değerli şirketlerinden 5 trilyon dolardan fazla piyasa değerinin silindiğini belirtti. JP Morgan ABD'nin 2025 yılı için büyüme tahminini 1,6 puan aşağı çekti ve 2 milyon Amerikalının işini kaybedebileceğini öngördü. Goldman Sachs ekonomistleri de 2025 büyüme tahminlerini yüzde 1’den yüzde 0,5’e düşürdü, resesyon olasılığını yüzde 35’ten yüzde 45’e çıkardı.