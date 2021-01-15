Trump, giderken de tarihe geçiyor

ABD’de geçen hafta beş kişinin yaşamını yitirdiği Kongre protestolarını teşvik ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez yargılanan ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti. Trump’ın görevinden azledilmesi için Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada, tasarı 197'ye karşı 232 oyla kabul edildi. Toplam 222 Demokrat üyenin bulunduğu mecliste, 10 Cumhuriyetçi üye de söz konusu tasarıyı destekledi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Senato’nun 25. Madde ile Trump’ı doğrudan görevden almaması sürecin Kongre’nin iki kanadından da onaya kalmasına neden oldu.

Görevden almaya vakit yetmeyebilir

Öte yandan, davada son sözü söyleyecek büyük olasılıkla artık çoğunluğun Demokratlara geçtiği bir Senato olacak ve Trump’ı görev devrinden önce koltuğundan almaya vakit yetmeyebilir. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato’nun 19 Ocak'ta yeniden toplanacağını ve bu tarihi erkene çekmeyeceklerini belirtti. Bu da, davanın Biden dönemine sarkacağı ve Trump’ın görevi devrettikten sonra yargılanan ilk başkan olarak da tarihe geçeceği anlamına geliyor. Trump’ın azlinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve başkanın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senato’nun oylamayı ne zaman yapacağı ise belirsizliğini koruyor. Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor. Trump’ın yargılanmasını isteyen önemli Cumhuriyetçi isimler ve seçmen tabanının tepkisi ise gelecek dönemde parti içinde yaşanabilecek ihtilaflar ve olası değişimin de sinyalini veriyor.

Devir töreni öncesi tansiyonu düşürme çağrısı yaptı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görev teslim töreni ve öncesinde birçok eyalette silahlı gösteriler olabileceği uyarıları yaparken, Trump dün Temsilciler Meclisi oylamasıyla başlamasının ardından yayınladığı yazılı açıklamada söz konusu azil kararına değinmezken, Joe Biden'ın yemin töreni öncesi ABD halkına "tansiyonu düşürme ve sinirlerine hâkim olma" çağrısı yaptı. Görev süresi boyunca sosyal medya platformlarını sık sık açıklamalar yapmak için kullanan Trump’ın, protestolar sonrası, Facebook ve Twitter gibi çoğu platformda hesabı askıya alınmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tepksine rağmen, Twitter CEO'su Jack Dorsey Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu savunarak, Trump'ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığı açıklamasını yaptı.

Trump’ı bekleyen başka davalar da var

Mevcut azil sürecinin yanında, başkanlığının sona ermesinin ardından Trump’ın adalet karşısındaki savaşı devam edecek. ABD’nin Arizona eyaletindeki San Carlos Apache kabilesi üyeleri, Trump yönetimine Rio Tinto’da bir bakır projesi inşa etmek için gerekli araziyi sağlayacak arazi takasına itiraz ederek dava açtı. Ayrıca, Trump’ın 2016 ve 2017 yıllarında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödemiş olması ve Trump Organization’ın New York’ta yolsuzluk nedeniyle başka bir davası da bulunuyor. Trump’ın yapımcısı olduğu “The Apprentice” katılımcılarından Summer Zervos da Trump'ı fiziksel tacizle suçluyor.