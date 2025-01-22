Trump göreve başladı, Meksika göçmenler için harekete geçti! Türkler de bulunuyor

Meksika son yıllarda ABD'ye kaçak olarak girmek isteyenlerin kullandığı bir ülke haline gelirken, göçmen karşıtlığıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından harekete geçilecek.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'ye gitmek amacıyla Meksika'ya giren düzensiz göçmenlerin ait oldukları ülkelere gönderileceğini duyurdu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi verilerine göre 2021-2024 yıllarında ABD’ye Meksika sınırından kaçak olarak sığınmacı talebiyle gelen Türklerin sayısı 60 bin.

Sınır dışı sıklaşacak

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, ABD'den ülkesine gönderilecek ya da ABD'ye gitmek için Meksika'da bulunanları ülkelerine insani şekilde yollanacağını belirtti.

Sheinbaum, "Başta Guatemala olmak üzere tüm Orta Amerika ülkeleriyle bir anlaşma var, hatta kısa süre önce bu amaca yönelik bir toplantı yapıldı. Küba ile anlaşma var. Belgesiz göçmenler Meksika topraklarına değil, doğrudan geldikleri yere sınır dışı edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öncelik gönüllü dönüş

Ülkesinde bulunan düzensiz göçmenlere insani ilgi gösterileceğini dile getiren Sheinbaum, "Mesele şu ki, eğer bu insanlar Meksika topraklarındaysa, insani nedenlerle onlarla ilgileniyoruz ancak göç politikamız çerçevesinde, yabancı oldukları için ait oldukları ülkelerine geri dönmelerini istiyoruz." dedi.

Sheinbaum, ABD'li yetkililerle göçmenlerin durumuna ilişkin görüşme halinde olduklarını ve hükümete geldiklerinden bu yana öncelikli olarak gönüllü geri dönüşleri teşvik ettiklerini kaydetti.