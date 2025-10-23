Trump görüşmeyi iptal etti, Rusya "savaş ilanı" diyerek açıkladı: Deli Avrupa’yla aynı yola girdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Macaristan’ın başkenti Budapeşte yapılması planlanan toplantıyı iptal etmesi ve ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları devreye almasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi.

"ABD, bizim düşmanımız"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Budapeşte zirvesinin iptali ve yeni yaptırımların ardından yeni silahların da Ukrayna’ya sevk edilebileceğine işaret ederek, “Hayal gören bazı yorumcular artık gerçeği gördü. ABD, bizim düşmanımız ve onun 'geveze barış elçisi' şimdi Rusya ile tümüyle savaş yoluna girdi” dedi.

"Alınan kararlar Rusya'ya karşı savaş ilanı"

Medvedev, ABD’nin Ukrayna savaşını artık sahiplendiğini belirterek, “Elbette başka türlü davranamayacaklarını, ABD Kongresi'nde baskı gördüklerini söyleyeceklerdir. Bu, asıl durumu değiştirmez. Alınan kararlar Rusya'ya karşı bir savaş ilanıdır. ABD Başkanı Donald Trump, kendisini deli Avrupa’yla aynı yola soktu.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmaya yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" sergilediği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin iştiraklerini yaptırım listesine dahil etti.

Ayrıca Avrupa Komisyonu da Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına kısıtlama da içeren 19’uncu yaptırım paketini kabul etti.