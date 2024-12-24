Trump gözünü dikmişti: Grönland'dan "Satılık değiliz" cevabı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın genişleme söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.

20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın Panama Kanalı’nı geri almayı, Grönland’ı satın almayı ve Kanada’yı 51. eyalet yapmayı planladığı açıklamalarına tepkiler de gelmeye devam ediyor.

"Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız"

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu iddia etmişti.

ABD için Grönland neden önemli?

ABD, özellikle soğuk savaş döneminde buraya önemli yatırımlar yaparak ve askeri üs kurarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. ABD ordusunun adada füze savunması ve uzay gözetleme görevleri için stratejik bir konum olan Pituffik Uzay Üssü adında bir üssü var.

Trump, adaya sahip olmanın ABD için ulusal bir güvenlik hedefi olduğunu söylüyor.

Aynı zamanda, Grönland'ın mineraller, nadir toprak metalleri ve petrol rezervleri de dahil olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengin olması da bölgeyi çekici kılıyor.

Ada'nın sahip olduğu kaynakların elektronik, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarda kullanılanlar başta olmak üzere ileri teknolojiler için gerekli mineraller olması dikkati çekiyor.

Grönland, önemli uranyum, altın, çinko ve diğer kritik malzeme rezervlerine sahipken ABD ise nadir toprak mineralleri konusunda Çin'e olan bağımlılığını azaltmak istiyor.

2019'da da dile getirmişti

Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada’yı satın alma isteğini dile getirdi.

Trump'ın 2019'da yaptığı bu teklifi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

Truman da satın almak istemişti

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946'da, zengin uranyum, altın, petrol ve gaz rezervlerine sahip Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmiş ancak teklif reddedilmişti.

Grönland'da söz sahibi kimin?

Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge. Ada, 18. yüzyılın başlarından 1979'a kadar Danimarka tarafından yönetildi. Danimarka ulusal hükümetinin açıklamalarına göre, yerel konularda büyük ölçüde kendi kendini yönetiyor.