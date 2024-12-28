Trump gözünü dikmişti Panama Devlet Başkanı Mulino: 'Kanal konusu tartışmaya kapalı'

Haftalık basın toplantısında konuşan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını vurguladı.

"Kanal Panamalıdır"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinen Mulino, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Mulino, Panama Kanalı'nın Panamalılar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir. Bu gerçek, ülkenin gözyaşı, emeği ve fedakarlıklarıyla elde edilmiştir ve tartışmaya açık değildir. Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi.

Kanalın geçiş ücreti konusu

Kanalın geçiş ücretleriyle ilgili sürece de değinen Mulino, "Kanalda geçiş ücretleri başkanın ya da yöneticinin keyfi kararlarına göre belirlenemez. Bu konuda saygı duyulan yerleşik bir süreç vardır ve bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

"Çin'in herhangi bir müdahalesi söz konusu değil"

Trump'ın alaycı Noel mesajında dile getirdiği "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" iddiasına tepki gösteren Mulino, "Panama Kanalı konusunda Çin'in herhangi bir müdahalesi ya da katılımı kesinlikle söz konusu değildir. Tanrı aşkına, Panama Kanalı'nda Çin askeri yoktur." diye konuştu.

Ne olmuştu?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlayarak, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki iş birliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak. Bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" diye cevap vermişti.