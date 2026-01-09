Trump, Grönland'ı satın alacak! Teklif, kişi başı 100 bin dolar

Trump’ın, dünyanın en büyük adası olan Grönland’ın kontrolünü ele geçirme hedefi kapsamında ada sakinlerine doğrudan para göndermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre, kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar arasında değişen ödemelerin seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Teklifin kabul görmesi durumunda 57 bin nüfusa sahip Grönland’ın ABD’ye toplam maliyeti 5,7 milyar doları buluyor. Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland için ise planın hukuki boyutu belirsizliğini koruyor.

"İlhak hayallerine son verilmeli"

Son olaral Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Yeter artık. İlhak hayallerine son verilmeli” demişti.

Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik açısından stratejik öneme sahip olduğunu savunarak, adanın kritik bir konumda bulunduğunu dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ilerleyen günlerde Danimarkalı mevkidaşıyla 'satın alma' senaryosunu görüşeceğini belirtmişti.