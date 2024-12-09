Trump: Gümrük tarifelerinin fiyatları artırmayacağını garanti edemem

NBC'de yayınlanan "Meet the Press" programına geniş bir mülakat veren Trump, para politikası, göçmenlik, kürtaj, sağlık hizmetleri ve ABD'nin Ukrayna, İsrail ve diğer ülkelerdeki müdahaleleri gibi konulara da değindi. Trump sık sık açıklayıcı ifadelerle uyarıları birbirine karıştırdı ve bir noktada "işler değişebilir" uyarısında bulundu.

Trump, geniş kapsamlı ticaret cezaları tehdidinde bulundu, ancak ekonomistlerin Amerikan şirketleri için bu ithal mallar üzerindeki ek maliyetlerin ABD'li tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açacağı yönündeki tahminlerine inanmadığını söyledi. Ancak Trump, ABD'li hane halklarının alışveriş yaparken daha fazla ödeme yapmayacağına dair bir taahhütte bulunmaktan kaçındı: "Hiçbir şeyi garanti edemem. Yarını garanti edemem" diyen Trump, ithalat vergilerinin mallar perakende pazarına ulaştığında nasıl işlediği gerçeğini kabul etmeye kapı açıyor gibi görünüyor.

Gümrük vergilerini savunuyor

Röportajda genel olarak gümrük vergilerini savunan Trump, bunların "bizi zengin edeceğini" söyledi. Ocak ayında göreve geldiği ilk gün, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara, bu ülkeler yasadışı göçü ve fentanil gibi yasadışı uyuşturucuların ABD'ye akışını tatmin edici bir şekilde durdurmadığı takdirde yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağı sözünü verdi. Trump ayrıca Çin'i fentanil üretimini durdurmaya zorlamak için bu ülkeye ek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Trump, "Tek istediğim düz, hızlı ama adil bir oyun alanına sahip olmak" dedi.