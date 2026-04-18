Trump gün vererek duyurdu: Anlaşma yoksa ateşkes bitebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Oldukça iyi haberler” olduğunu söyleyen Trump, barış anlaşmasına dair net bir detay paylaşmazken ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik mesajı verdi.

Ateşkes için kritik tarih: Çarşamba

Trump, Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin hafta sonu devam edeceğini belirtti. Ancak çarşamba gününe kadar kalıcı bir anlaşma sağlanmaması halinde ateşkesin uzatılmayabileceğini söyledi. ABD’nin İran limanlarına yönelik ablukasının da süreceği vurgulandı.

Hürmüz Boğazı açıldı ama risk bitmedi

İran’ın ateşkes kapsamında Hürmüz Boğazı’nı geçici olarak açması küresel piyasaları rahatlattı. Ancak taraflardan gelen çelişkili açıklamalar deniz trafiğinin ne zaman tamamen normale döneceğine dair soru işaretlerini artırdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi, ticari gemilere geçiş izni verildiğini açıklarken, İran Meclis Başkanı Mohammad Baqer Qalibaf ABD ablukası sürerse boğazın yeniden kapanabileceği uyarısında bulundu.

Petrol piyasaları sert tepki verdi

Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden başlayabileceği beklentisi petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk düşüşe yol açtı. Küresel borsalarda ise yükseliş görüldü.

Nükleer programda düğüm çözülmedi

Taraflar arasındaki en kritik başlıklardan biri olan İran’ın nükleer programına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Trump, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ABD’ye alınacağını öne sürerken Tahran yönetimi bu iddiayı reddetti.

Gözler hafta sonu temaslarında

ABD ile İran arasında hafta sonu doğrudan görüşmeler yapılabileceği belirtilirken, diplomatik kaynaklar sürecin henüz netleşmediğine işaret ediyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen temaslardan ilk aşamada bir mutabakat metni çıkabileceği, ardından 60 gün içinde kapsamlı bir anlaşmanın gündeme gelebileceği ifade ediliyor.