Trump günde kaç saat uyuyor? Yakın çevresinin cevapları şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığından günden kaç saat uyuduğuna kadar birçok konu merak ediliyor.

Çok az uyuduğu bilinen Trump'ı yakın çevresi de doğruluyor. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Donald Trump'ın ne zaman uyuduğunu kimsenin bilmediğini ifade etti. Sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da bu konuyu doğrular nitelikte.

"Hiçbirimiz ona yetişemiyoruz"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, daha önce rapçi Kid Rock ve siyasetçi J.D. Vance, Trump'ın onları "tuhaf" saatlerde aradığını açıklamıştı. Son olarak konuya Bondi de dahil oldu. Bondi, "Hiçbirimiz ona yetişemiyoruz; aramızda sürekli şaka konusu oluyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum. Yani, hiçbirimiz ne zaman uyuduğunu bilmiyoruz. Durmadan çalışıyor ve bu onun için sürekli bir şey" ifadelerini kullandı.

Bondi, Beyaz Saray ekibiden kimsenin de ona yetişemediğini vurguladı.

Kendi yaş grubuna göre çok az uyuyor

Trump'ın kişisel doktoru da 2018 yılında yaptığı bir açıklamada, başkanın geceleri sadece 4-5 uyuduğunu söylemişti. Ayrıca, kendi yaşındaki erkeklere önerilen 7-9 saatlik uykunun çok gerisinde kaldığını da eklemişti.

Trump, seçim kampanyasında yaptığı konuşmada destekçilerine, "Biliyorsunuz, ben pek uyumam. 3-4 saat uyumayı severim, dönüp dururum, yerimde duramam, neler olup bittiğini öğrenmek isterim" demişti.

"Trump'ın kapatma düğmesi yok"

Başkan Yardımcısı J.D. Vance, geçen hafta yaptığı bir röportajda, Donald Trump'ın "kapatma düğmesi" olmadığını söylemişti. Vance konuya ilişkin, "Bazen başkan sizi 12.30 veya sabah 02.00'de arar, sonra sabah 6.00'da tamamen farklı bir konu hakkında yeniden arayabilir." ifadelerini kullanmıştı.