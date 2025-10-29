Trump Güney Kore’ye giderken Kuzey Kore’den füze denemesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya temaslarını tamamlayarak Güney Kore’ye gitmeye hazırlandığı saatlerde, Kuzey Kore’den dikkat çeken bir hamle geldi.

Pyongyang yönetimi, dün Sarı Deniz’de (Kore Batı Denizi) denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon’un da katıldığı deneme kapsamında, gemiden fırlatılan füzelerin 130 dakika boyunca uçarak önceden belirlenen hedefleri başarıyla vurduğu bildirildi.

“Nükleer muharebe yeteneklerini güçlendirmek en büyük görevimiz”

Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon, denemeye ilişkin yaptığı açıklamada ülkenin “savaş caydırıcılığını istikrarlı bir şekilde artırdığını” belirtti.

Pak, “Farklı stratejik saldırı araçlarının güvenilirliğini test etmek ve yeteneklerimizi düşmanlara göstermek, savaş caydırıcılığını daha sorumlu şekilde kullanmanın bir parçasıdır” dedi.

Lider Kim Jong-Un’un ‘güçlü saldırı kabiliyetleri en mükemmel savunmadır’ sözlerini hatırlatan Pak, şu ifadeleri kullandı:

“Askeri kapasitemizi sürekli geliştirmeliyiz. Özellikle nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek bizim en büyük sorumluluğumuz ve görevimizdir.”

Zamanlama dikkat çekti

Füze denemesinin, Trump’ın Güney Kore’ye hareket ettiği saatlerde duyurulması, Washington’a “gözdağı” olarak yorumlandı.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Kim Jong-Un’la çok iyi anlaşıyorduk. Onu sevdim, o da beni sevdi. Eğer görüşmek isterse, ben Güney Kore’de olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı ayrıca, Kim Jong-Un’un görüşmeye istekli olması halinde Asya turunu uzatabileceğini belirtmişti. Ancak Pyongyang’ın son denemesinin ardından olası bir Trump-Kim zirvesinin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.