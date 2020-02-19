Trump hafta başında Hindistan’a gidiyor

19 Şubat 2020

Deniz KILINÇ - DÜNYA DIŞ HABERLER



Ziyaret öncesinde Trump, iki ülkenin büyük bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştıklarını ancak kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde tamamlanıp tamamlanmayacağından emin olmadığını belirtti.



Müzakereciler ABD'nin Hindistan'ın süt ve kümes hayvanı pazarlarına daha fazla erişmesini ve diğer ürünlerdeki gümrük vergilerini düşürmesini sağlamak için haftalardır sınırlı bir anlaşma yapmaya çalışıyorlar. Taraflar henüz bir ilerleme kaydedemezken ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer tarafından planlanan bir seyahat iptal edildi.



Bu durum iki tarafın Trump'ın ziyaretinden önce anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmada zorlandıklarını gösteriyor. Beyaz Saray tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Trump önceki gün Maryland’de gazetecilere "Hindistan ile çok büyük bir ticaret anlaşması yapıyoruz. Bunu yapacağız. Seçimden önce yapılacak mı bilmiyorum ama Hindistan'la çok büyük bir anlaşma yapacağız" dedi. ABD, Hindistan'ın Çin'den sonra ikinci büyük ticaret ortağı, ABD ve Hindistan'ın mal ve hizmet ticareti 2018'de 142,6 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.