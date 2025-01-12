Trump hakkındaki federal davalara bakan özel yetkili savcı istifa etti
ABD’de Donald Trump hakkındaki federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti. Smith’in istifası, mahkemeye sunulan bir dosyada dipnot olarak belirtildi.
ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları Florida'da malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Smith’in 7 Ocak 2025'te son gizli raporunu sunduğu ve 10 Ocak'ta Adalet Bakanlığından ayrıldığı öğrenildi.
Smith, Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.
Trump ise seçim öncesi yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını söylemişti.
Diğer yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuz ayında düşürülmüştü.