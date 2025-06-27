Trump, Hamaney'e sinirlendi: Derhal durdurun

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef aldı. Trump, Hamaney’in İsrail ile yaşanan son savaşta “zafer” ilan etmesini eleştirerek, İran’ın savaşta büyük yıkım yaşadığını ve Hamaney’in bu açıklamasının “açık bir yalan” olduğunu savundu.

Trump açıklamasında, “Ülkesi harap olmuşken ve nükleer tesisleri yok edilmişken Hamaney nasıl zafer ilan edebilir? Bu bir inanç adamına yakışmayan bir yalandır” ifadelerini kullandı.

“Hamaney’in yerini biliyordum, ölümüne izin vermedim”

Trump, İran’ın üç nükleer tesisinin “obliterasyon düzeyinde vurulduğunu” belirtti ve savaş sırasında Hamaney’in nerede saklandığını bildiğini, ancak İsrail ya da ABD ordusunun onu öldürmesine izin vermediğini ileri sürdü. Trump, “Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım. Teşekkür bile etmesine gerek yoktu” dedi.

“İsrail’e büyük saldırıyı durdurmalarını ben söyledim”

Trump, savaşın son günlerinde, İsrail’e ait büyük bir uçak filosunun Tahran’a yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini engellediğini öne sürdü. “Bu savaşın en büyük saldırısı olacaktı. Büyük bir yıkım yaşanacaktı ve çok sayıda İranlı hayatını kaybedecekti” diyen Trump, insani bir karar aldığını vurguladı.

“Yaptırımları kaldırmayı düşünüyordum, ama vazgeçtim”

Trump, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi için çalıştığını, ancak Hamaney’in “öfke, nefret ve tiksinti içeren” açıklamasının ardından bu girişimlerden vazgeçtiğini de belirtti. Yaptırımların “acı verici” etkiler yarattığını söyleyen Trump, İran’ın dünya düzenine yeniden entegre olması gerektiğini savundu.

“İran’ın geleceği yok, her yer ölüm”

Trump açıklamasının sonunda İran’ı, “yakılıp yıkılmış bir ülke, yok edilmiş bir ordu ve berbat bir ekonomi” ile tanımlayarak, ülkenin geleceği olmadığını söyledi. İran halkına ise dolaylı bir mesaj vererek, “Bazen sirkeyle değil, balla daha çok şey elde edilir. Barış!” ifadelerine yer verdi.