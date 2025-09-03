Trump, Hamas'a çağrı: Esirleri serbest bırakın

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Trump'ın, sadece esirlerle ilgili çağrıda bulunması dikkati çekti.