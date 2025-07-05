Trump: Hamas’ın ateşkese olumlu yanıtı iyi bir gelişme

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze’deki ateşkes önerisine olumlu yanıt vermesini "iyi bir gelişme" olarak nitelendirdi. New Jersey'e yaptığı ziyaret sırasında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gelişmeden henüz detaylı olarak bilgilendirilmediğini ancak önümüzdeki hafta bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının imzalanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin gelen sorulara da yanıt verdi. İran'ın nükleer faaliyetlerinin bazı yönlerden "kalıcı olarak" gerilediğini belirten Trump, ABD ve İsrail’in hedef aldığı bölgelerin dışında İran'ın programı yeniden başlatabileceğine dair uyarıda bulundu. Trump ayrıca, İran’ın denetimleri kabul etmediğini ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmediğini kaydetti. Bu konuyu pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini açıkladı.

Putin ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Trump, "çok mutsuz" olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, Putin’in ateşkese yönelik hiçbir çaba göstermediğini vurguladı. Trump, “Putin sonuna kadar gitmek istiyor, sadece insanları öldürmeye devam etmek. Bu iyi değil.” dedi.

ABD'nin Ukrayna’ya daha fazla Patriot hava savunma sistemi sağlayıp sağlamayacağına dair soruyu yanıtlayan Trump, “Savunma için bunlara ihtiyaç duyacaklar. Çok sert vuruldukları için bir şeye ihtiyaçları olacak” ifadelerini kullandı. Trump, Patriot sistemlerini “oldukça şaşırtıcı” olarak tanımladı.

Son olarak Trump, 12 ülkeye yönelik gümrük vergilerini içeren mektupları imzaladığını ve bu mektupların pazartesi günü gönderileceğini açıkladı.