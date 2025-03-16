Trump harekat başlatma emri vermişti! Husilerden karşılık geldi

Husiler, Yemen’i hedef alan ABD ve İngiltere saldırılarının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu belirterek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Husilere yönelik saldırıların yanıtsız kalmayacağı vurgulandı.

"Saldırılar yanıtsız kalmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonların ardından Yemen’deki İran destekli Husiler, konuya ilişkin açıklama yaptı. Husilerin siyasi bürosu tarafından yayımlanan bildiride, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e yönelik saldırılarının "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak" denildi. Husiler, saldırılara yanıt vereceklerini belirterek, "Saldırılar yanıtsız kalmayacak. Yemen’deki silahlı kuvvetlerimiz saldırılara karşılık vermeye hazır" ifadelerine yer verdi.

Husiler, sivillerin de hedef alındığını öne sürerek, saldırıların "ABD’nin kendisine karşı olan ülkelere ve halklara yönelik terörizminin bir göstergesi" olduğunu savundu. "Amerikan ve İngiliz saldırganlığı, ABD’nin Siyonist ülke adına savaştığını ve savaşmaya devam ettiğini doğruluyor" denilen açıklamada, saldırıların sonuçlarına karşılık verileceği mesajı verildi.

Trump'tan harekat başlatma emri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına karşı amansız bir korsanlık, şiddet kampanyası yürüttüler" ifadelerini kullandı. ABD ordusu, Yemen’deki Husi hedeflerinin vurulduğunu duyururken, Husilere ait Al Masirah TV, saldırılara İngiliz ordusunun da katıldığını bildirdi. Operasyonlarda en az 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(İHA)