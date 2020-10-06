Trump, hastaneden taburcu oldu

06 Ekim 2020

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (COVID-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.

COVID-19 teşhisi konulan ve 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören Trump, bugün doktorlarının onayıyla hastaneden taburcu oldu.

Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

Hastane çıkışı özel aracına bindirilen Trump, yakın bir mesafede bekleyen "Marine One" isimli helikopter ile Maryland'da bulunan hastaneden, Washington DC'deki Beyaz Saray'a götürüldü.

Trump'ın tedavisi Beyaz Saray içindeki konutunda devam ettirilecek.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece COVID-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bugün 6.30'da Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım." ifadesini kullanmıştı.

Conley: Henüz kritik safhayı tamamen atlatamadı

Trump'ın Doktoru Sean Conley ve ekibi, Walter Reed Askeri Hastanesi önünde basın mensuplarına son durumu değerlendirdi.

Trump'ın son 72 saatteki oksijen seviyesi, solunumu ve ateşinin normal değerlerde olduğunu vurgulayan Conley, "Trump, henüz kritik safhayı tamamen atlatamamış olsa da ben ve ekibim klinik durumunun onun eve dönmesine uygun olduğu kanaatindeyiz. Trump'ın çevresinde 7/24 birinci sınıf sağlık ekibi olacak." açıklamasını yaptı.

Conley, Trump'ın durumunun tekrar kötüleşme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine, "Şüpheci bir iyimserlik içerisindeyiz. Şu anda virüs meçhul bir alan, dolayısıyla da gardlarımızı düşürmüyoruz." görüşünü paylaştı.

"Önümüzdeki hafta sonu önemli"

Başkan Trump'ın ne zaman tam olarak virüsten kurtulmuş olabileceğinin beklendiğine dair bir soruya ise Conley, "Önümüzdeki hafta sonu bizim için önemli. Trump, bu gelişmesini önümüzdeki pazartesiye kadar sürdürürse, hepimiz derin bir nefes alacağız." dedi.

Conley, Trump'ın hastalık sürecinde kendileriyle iyi anlaştığını vurgulayarak, "Trump bizi asla güvenli olmayan bir şeyi yapmamız için zorlamadı." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tedavisi ile ilgilenen doktorlar arasında bulunan Brian Garibaldi de uyguladıkları ilaç tedavisi hakkında, "Başkana bugün hastaneden ayrılmadan önce 4. doz Remdesivir vereceğiz. 5. doz ise salı günü Beyaz Saray'da verilecek." diye konuştu.

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