Trump Hazine Bakanlığı için adayını açıkladı: 'Amerikan Rüyası'nın bir örneği' Scott Bessent

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığı'na Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdiğini açıkladı.

Yeni dönem için oluşturacağı kabineyle ilgili atamalarını duyurmaya devam eden Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin 79. Hazine Bakanı olarak görev yapmak üzere Scott Bessent'i aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirten Trump, Bessent'in hikayesinin "Amerikan Rüyası"nın bir örneği olduğunu aktardı.

'Amerikalının geri kalmaması için...'

Trump, Bessent'in "Önce Amerika" gündeminin güçlü bir savunucusu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

* Büyük ülkemizin 250. yıldönümü arifesinde, dünyanın önde gelen ekonomisi, inovasyon ve girişimcilik merkezi, sermaye için en cazip destinasyon konumumuzu güçlendirirken, aynı zamanda ABD dolarının dünya rezerv para birimi statüsünü sorgusuz sualsiz koruyarak ABD'yi yeni bir Altın Çağ'a taşımama yardımcı olacak. Geçmiş yönetimlerin aksine, bir sonraki ve en büyük ekonomik patlamada hiçbir Amerikalının geride kalmamasını sağlayacağız ve Scott benim ve ABD'nin büyük halkı için bu çabaya liderlik edecek.

Yönetiminin Amerikan sermaye piyasalarına "özgürlüğü, gücü, dayanıklılığı ve verimliliği" yeniden kazandıracağını belirten Trump, özel sektörü yeniden canlandıracaklarını ve federal borcun sürdürülemez gidişatını engellemeye yardımcı olacaklarını ifade etti.

Trump, Bessent'in ABD'nin rekabet gücünü artıracak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldıracak ve küresel enerji hakimiyeti aracılığıyla büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi yaratmak için politikalarını destekleyeceğini aktardı.

Scott Bessent kimdir?

Yatırım danışmanlık hizmeti veren Key Square Group'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Scott Bessent, 35 yılı aşkın süredir yatırım yönetimi işinde bulunuyor.

Bessent'in, Amerikalı milyarder George Soros'un Soros Fund Management şirketinde bir dönem baş yatırım sorumlusu olarak da görev yaptığı biliniyor.

Scott Bessent'in göreve başlayabilmesi için Senato'dan onay alması gerekiyor.