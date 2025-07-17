Trump: Hindistan ile ticaret anlaşmasına çok yakınız

ABD Başkanı Donald Trump Real America's Voice'da yayınlanan röportajında, ABD'nin Hindistan ile bir ticaret anlaşmasına yaklaştığını ve yakında Avrupa Birliği ile de bir anlaşma yapabileceğini söyledi. Trump, bununla birlikte Kanada ile benzer bir atılımın yapılıp yapılamayacağını söylemek için henüz "çok erken" olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Hindistan'a çok yakınız ve muhtemelen AB ile de bir anlaşma yapabiliriz" diyen Trump, ABD gümrük vergilerinin 1 Ağustos'tan itibaren çoğu ithalatta artmaya başlamasından önce anlaşmaları sonuçlandırmanın aciliyetini vurguladı.

Trump'ın açıklamaları, AB ticaret şefi Maros Sefcovic'in üst düzey tarife görüşmeleri için Washington'u ziyaret ettiği ve Hindistan ticaret heyetinin ABD başkentinde yeni müzakereler yürüttüğü sırada geldi. Trump, AB'nin geçmişteki ticaret uygulamalarını "acımasız" olarak eleştirdi ancak Avrupa'nın artık "çok daha farklı" bir anlaşmaya hazır göründüğünü söyledi.

Dikkat çekici bir uyarıda bulunan Trump, ABD'nin ticari ilişkilerini yeniden dengeleme çabasının bir parçası olarak, daha küçük ticaret ortaklarına yüzde 10 ya da 15'lik genel gümrük vergileri uygulama olasılığını da dile getirdi.