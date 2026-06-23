Trump 'Hürmüz açık' diyerek duyurdu: İran nükleer denetimleri kabul etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın gelecekte uygulanacak kapsamlı nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, İran'ın bu adımı atmaması halinde görüşmelerin devam etmeyeceğini belirterek, "İran, en üst düzey nükleer denetimleri süresiz olarak kabul etti. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı açık kalacak

İran'ın çeşitli tavizler verdiğini savunan Trump, bu gelişmeler üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Trump, tüm savaş gemilerinin bölgede kalmaya devam edeceğini ancak mevcut şartlarda ablukanın yeniden uygulanmasının düşük ihtimal olduğunu söyledi.

Yaptırım fonları gıda ve ilaç için kullanılacak

ABD Başkanı, İran'a yönelik serbest bırakılan para ve yaptırım gelirlerinin doğrudan Tahran yönetiminin kullanımına bırakılmayacağını belirtti.

Söz konusu kaynakların ABD kontrolündeki emanet hesaplarda tutulacağını kaydeden Trump, fonların yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını ifade etti. Trump, bu ürünler arasında Amerikan çiftçilerinin ürettiği mısır, buğday ve soya fasulyesinin de yer alacağını söyledi.

İran'da insani bir kriz yaşandığını savunan Trump, yardımın gecikmeden ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

"Hürmüz'den 19 milyon varil petrol geçti"

Trump ikinci paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına dikkat çekti.

Boğazdan bir günde 19 milyon varil petrol geçtiğini ve bunun tarihi bir rekor olduğunu öne süren Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer haline geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek müzakerelerden umutlu olduğunu vurguladı.