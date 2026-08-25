Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki tüm mayınlar temizlendi

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, ABD Donanması tarafından boğazın uluslararası sularındaki tüm mayınların temizlendiği veya imha edildiğinin kendisine bildirildiğini belirtti. Trump ayrıca İran'ı yeni mayın döşenmesi konusunda uyardı.

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD Donanması tarafından, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularında bulunan tüm mayınların temizlendiği ve/veya imha edildiği konusunda bilgilendirildim.

İran'a, yeniden mayın döşeyecek herhangi bir gemi veya teknenin derhal ve sistematik şekilde imha edileceği bildirildi.

Uzay Kuvvetleri aracılığıyla, Hürmüz Boğazı'nın her bir noktasını, Pickaxe Mountain'ı ve daha önce imha edilen diğer üç nükleer tesisi de yakından izliyoruz.

Mayın döşenmesine karşı sıfır tolerans politikası yürürlükte ve kararlılıkla uygulanmaktadır.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"