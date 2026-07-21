Trump: Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa gereğini yaparız

Kızıldeniz'deki gelişmelere değinen Trump, Husilerin deniz trafiğini engellemesi halinde ABD'nin yeniden harekete geçeceğini belirterek, "Husiler Kızıldeniz'i kapatırsa daha önce yaptığımız gibi çaresine bakarız." dedi.

İran'a yönelik sert mesajlar veren Trump, Tahran yönetiminin görüşmek istediğini savunarak, "İran çaresizce görüşmek istiyor. Ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "İran'daki Kazma Dağı'nı yakında çok şiddetli bir şekilde vuracağız. İran'ın yapabileceği hiçbir şey yok." sözleriyle İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

Lübnan'a ilişkin değerlendirmesinde ise Trump, ülkeye "uygun şekilde ve saygıyla muamele edileceğini" belirterek, ABD'nin Lübnan'la ilişkilerine ilişkin olumlu mesaj verdi.

Suriye yönetimine de değinen Trump, Suriye Cumhurbaşkanıyla iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, "Suriye Cumhurbaşkanıyla çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi bir iş çıkardı. Suriye'yi bir araya getirdi." dedi.

Trump, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Hizbullah'a yönelik adımlar atmak istediğini öne sürerek, "Girip Hizbullah'la ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Uzun zamandır Hizbullah'la savaşıyor. Bence çok etkili olur." ifadelerini kullandı.