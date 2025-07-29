Trump iddiaları yalanladı! 'Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşme arayışında değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapması beklenen olası görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Trump gündemdeki 'Xi ile bir görüşme kovaladığı' iddialarını yalanlayarak "Bu doğru değil, ben hiçbir şey talep etmiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, Çin'e gidebileceğini ancak bunun sadece Devlet Başkanı Xi'nin davetiyle olacağını vurgularken "Ki bu davet zaten yapıldı" dedi. Trump aksi takdirde görüşmeyle ilgilenmediğini belirtti.

Trump Xi'nin kendisini Çin'e davet ettiğini açıklamıştı

Geçen hafta Beyaz Saray'da ağırladığı Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Xi ile birçok kez telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, "Başkan Xi beni Çin'e davet etti ve muhtemelen bunu yapacağız" açıklamasında bulunmuştu. Çin ile çok iyi geçindiklerini kaydeden Trump, "Çok iyi bir ilişkimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde ise, Xi'nin ilk olarak iki ülke arasında yapılan ticaret görüşmelerinin sonuçlarını görebilmek için olası Trump zirvesini geciktirdiği yorumlarına yer verilmişti.