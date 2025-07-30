Trump ikinci döneminde en düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya

Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen yeni bir anket, ABD Başkanı Donald Trump’ın kamuoyu desteğinin yüzde 40’a düştüğünü ortaya koydu. Bu oran, Trump’ın ikinci dönemindeki en düşük seviyeye işaret ediyor.

Pazartesi günü sona eren ve 1.023 ABD’li yetişkinin katıldığı üç günlük anket, Trump’ın ekonomi ve göç politikalarına yönelik halk desteğinde kırılmalar yaşandığını gösteriyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 83’ü hala Trump’ı desteklerken, Demokratlar arasında bu oran yalnızca yüzde 3’te kaldı. Bağımsız seçmenlerin ise yaklaşık üçte biri Trump’a destek verdiğini belirtti.

15-16 Temmuz’da yapılan bir önceki ankete kıyasla, Trump’ın genel onay oranı bir puanlık düşüşle yüzde 41’den yüzde 40’a geriledi. Ancak bazı politika alanlarında sınırlı yükselişler kaydedildi. Trump’ın ekonomi yönetimine verilen destek yüzde 35’ten yüzde 38’e çıkarken, göç politikalarına yönelik onay da yüzde 41’den yüzde 43’e yükseldi.

Buna rağmen, uzmanlar bu küçük kazanımların Trump’ın genel kamuoyu desteğini toparlamaya yetmediğini belirtiyor. Başkanın ekonomi politikaları ve göçmenlik yaklaşımıyla ilgili endişelerin, 2026’daki ara seçimler öncesi seçmen nezdinde olumsuz etkiler yarattığı değerlendiriliyor.

Anketin hata payı ise ±yüzde 3 olarak açıklandı.