Trump ilaç fiyatlarını düşürecek kararnameleri imzaladı

25 Temmuz 2020

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Dün reçeteli ilaç fiyatlarını, pek çok ilaçta yüzde 50'den fazla olmak üzere, aşağı çekecek dört adet kararname imzaladım. Böyle bir şey daha önce hiç yapılmadı çünkü büyük ilaç firmaları buna izin vermiyordu. Başta yaşlılar olmak üzere kimse vatandaşlarımız için böylesi bir şey yapmamıştı." dedi.

Daha önce ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi imzalanan kararnamelerin ilaç fiyatlarını düşürmeyeceğini, aksine ilaç firmalarına milyarlar kazandıracağını söylemişti