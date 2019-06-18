Trump ile Şi görüştü

18 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ele alan telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Şi'nin telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin özellikle ABD-Çin ticari ilişkilerini ele aldığı ve "iki ülke arasında adil ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin" önemine dikkati çektikleri vurgulandı.

Çin'le ticari ilişkilerdeki yapısal sorunların da konuşulduğu bildirilen açıklamada, Trump ile Şi'nin bölgesel güvenlik konularını da değerlendirdikleri ve Japonya'da yapılacak G-20 Zirvesinde görüşmeyi temenni ettiklerini ifade ettikleri belirtildi.

İki ülke arasındaki ticari gerginlik devam ederken karşılıklı getirilen ilave gümrük vergileriyle "ticaret savaşları" endişesi artmıştı.

ABD'li ve Çinli yetkililer arasında geçen ay sonunda yapılan son müzakerelerde net uzlaşma sağlanamamıştı.

28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'nde, iki liderin, gümrük vergileri ve ikili ticari ilişkiler konusunu detaylı ele alması bekleniyor.

'İran konusunda çok hazırlıklıyız'

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD-İran gerilimine ilişkin bir soruya cevap veren Trump, süreci çok yakından izlediklerini vurgulayarak, "Süreçle ilgili birçok kişiyle görüşüyoruz. İran ile (sürecin) nasıl olacağını göreceğiz. İran konusunda çok hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

"Savaş istemiyoruz ama cevap vermeye hazırız"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Florida eyaletinde bulunan ABD Merkez Komutanlığını (CENTCOM) ziyaretinde basın mensuplarına İran konusunu değerlendirdi.

Pompeo, ABD’nin, İran ile savaşa girmek istemediğini ama İran’ın Basra Körfezi'ndeki "zararlı faaliyetlerini" devam ettirmesi durumunda ise cevap vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Pompeo, "İran rejimini nükleer silah edinme gayretinden ve dünya genelindeki faaliyetlerinden vazgeçirmek bu yönetim için bir görevdir." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Japonya ve Almanya’nın geçen hafta saldırıya uğrayan iki tanker gemisine ilişkin daha detaylı delil istemesine ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, daha fazla delilin gelecek haftalarda kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

"İran kaynaklı tehditlerin artmasına" atıf yapan ABD Savunma Bakanlığı, dün Orta Doğu'ya ilave bin asker gönderme kararı alındığını açıklamıştı.