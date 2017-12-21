Trump ile Suudi Arabistan Kralı telefonda görüştü

21 Aralık 2017

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, görüşmede ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını kınadı.

"ABD Suudi Arabistan'ın yanında"

Ülke güvenliği ve istikrarına açıkça müdahale sayılan bu eylemin "kabul edilemez" olduğunu belirten Trump, ABD'nin ulusal güvenliğin hedef alındığı tüm saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını ifade etti.

Görüşmede iki lider, Yemen'deki Husilere füze temin eden İran rejiminin, Suudi Arabistan ve bölge güvenliğini tehdit eden eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı. Kral Selman ile Trump, bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının uygulanmasını istedi.

Ayrıca ikili, Yemen halkına yönelik insani yardım çalışmalarına destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

May, Kral Selman ve Veliaht Prensi ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam yapılan görüşmelerde May'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı tekrar kullanıma açma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede May'in, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlediği balistik füze saldırısını da en güçlü şekilde kınadığı duyurulan açıklamada, "May ayrıca, Husilerin kabul edilemez agresifliği karşısında Suudi Arabistan'ın itidal göstermesini de memnuniyetle karşıladığını söyledi." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik İngiltere'nin bağlılığının devam ettiğini May'in bu görüşmede bildirdiği aktarılan açıklamada, yeni yılda İngiltere Başbakanı'nın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı ada topraklarında karşılamak için sabırsızlandığını anlattığı belirtildi.

Kaynak: AA