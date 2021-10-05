Trump ilk kez ABD'de liste dışı kaldı

Forbes, ilk kez eski ABD Başkanı'nın "ABD'nin En Zengin 400 Kişisi" listesinde yer almadığını açıkladı. Trump'ın servetinde COVID-19 pandemisinde 600 milyon dolarlık bir erime yaşandı.

Trump'ın emlak sektöründeki servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu belirtilirken, Trump'ın ilk 400'e girmeyi 400 milyon dolarla kaçırdığı açıklandı.

Forbes'un ABD'nin en zenginleri sıralamasında, 2016'da ABD başkanlığına seçildiğinde 156'ncı sırada olan Trump, görevinin son yılı olan 2020'de 339'uncu sıraya gerilemişti.

Söz konusu listede Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 201 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bezos'u 190,5 milyar dolar ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 134,5 milyar dolar ile Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg takip ediyor.