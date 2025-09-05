Trump imzayı atmak üzere: ABD'de 'Savaş Bakanlığı' hazırlığı!
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzalayacak. Kararnameye göre, Savunma Bakanı unvanı da “Savaş Bakanı” olarak güncellenecek. Pentagon’un resmi internet sitelerinden tabelalarına kadar pek çok alanda değişiklik yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeye hazırlanıyor. Fox News’in aktardığına göre, Beyaz Saray’dan ismini açıklamayan bir yetkili, Trump’ın bu yöndeki başkanlık kararnamesini imzalayacağını doğruladı.
Savunma Bakanı unvanı da değişecek
Kararname kapsamında yalnızca bakanlığın adı değil, unvanlarda da güncelleme yapılacak. Buna göre, mevcut “Savunma Bakanı” unvanı “Savaş Bakanı” olarak değiştirilecek.
Pentagon’da geniş çaplı değişim
Haberde, Pentagon’un kamuya açık internet sitelerinden ofis tabelalarına kadar pek çok alanda isim değişikliğine gidileceği kaydedildi.
İsim değişikliğinin kalıcı hale gelmesi için ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e hem yasama hem de yürütme düzeyinde adımlar önermesi talimatı verildiği de belirtildi.