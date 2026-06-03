Trump: İran anlaşmayı imzalamaya çok yakın, Hürmüz Boğazı açılacak

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Trump, yaptığı açıklamada, "İran, anlaşmayı imzalarsa nükleer silahlardan vazgeçmeyi kabul edecek. Bir belgeyi imzalamaya çok yakınlar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, Hizbullah ile ilk kez doğrudan temas kurduklarını belirterek, "Dün ilk kez Hizbullah'la görüştük ve ateş açmamayı kabul ettiler. İsrail de ateş açmayacak." dedi.

İran ile devam eden müzakere sürecine değinen Trump, taraflar arasında mutabakat sağlanmasının ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ifade etti. Trump, "Hürmüz Boğazı, mutabakat zaptının imzalanmasının hemen ardından açılacaktır." diye konuştu.

Boğazdaki güvenlik çalışmalarına da değinen Trump, ABD'nin bölgede mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, "Hürmüz Boğazı'nda mayın temizliği yaptık, büyük bir kısmını ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.