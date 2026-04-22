Trump: İran günde 500 milyon dolar kaybediyor

ABD-İran müzakereleri sonuçsuz kalsa daTrump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in talebi doğrultusunda İran'a yönelik saldırı planını askıya aldıklarını duyurdu.

Trump, görüşmelerin sonuçlanmasına kadar ateşkesin uzatıldığını bildirirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini söyledi.

Günde 500 milyon dolar kaybediyor

İran'ın nakit sıkıntısı çektiğini ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.

Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.