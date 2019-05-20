Trump: İran hazır olduğunda bizi arayacak

20 Mayıs 2019

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin Twitter'dan yeni bir değerlendirmede bulundu.

ABD'nin "yeni müzakereler için Tahran'a ulaşmaya çalıştığı" şeklindeki haberleri reddeden Trump, "Yalan haber medyası, hiçbir bilgisi olmadan, ABD'nin İran ile bir müzakere kurmaya çalıştığı şeklinde tipik bir yanlış haber geçmiş. Bu yalan bir haberdir. İran bizi ne zaman hazır olursa o zaman arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek. İran halkı için çok üzücü bir durum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan İran konusunda bir brifing aldığını kaydetti.

Graham, söz konusu brifingin ardından, "Son haftalarda İran açıkça bölgedeki diğer ülkelerin boru hatlarına ve gemilerine saldırılar düzenledi ve ABD'nin Irak'taki çıkarlarına bir tehdit yarattı. Eğer İran'ın Amerikalı personele ve çıkarlarına yönelik tehditleri gerçeğe dönüşürse (İran'a karşı) ciddi bir askeri karşılık vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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