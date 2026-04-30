Trump İran'a karşı yeni saldırı planlarını inceliyor

Trump, İran ile iki haftadır süregelen tıkanıklığı aşmak amacıyla perşembe günü yeni askeri operasyon seçeneklerini içeren bir brifing alıyor. Axios'un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, brifing Trump'ın İran'a karşı kapsamlı askeri operasyonları yeniden başlatmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper tarafından sunulacak seçenekler arasında, İran'ın altyapı hedeflerine yönelik bir saldırı dalgası planı yer alıyor. Bu planın, diplomatik süreçteki düğümü çözmeyi hedeflediği belirtiliyor. Habere göre askeri hazırlıklar, ABD ve İran arasındaki belirsiz ateşkes sürecini sona erdirebilir.

Askeri seçenekler ve nükleer müzakereler

Son haftalarda barış görüşmeleri çabalarının sonuçsuz kalması üzerine hazırlanan bu yeni saldırı planları, İran'ı bir anlaşmaya zorlamayı veya savaşı sona erdirmek için bitirici bir darbe indirmeyi amaçlıyor. ABD yönetimi, bu hamleyle İran'ın nükleer programı konusunda masaya daha esnek bir tutumla dönmesini umuyor.

İran daha önce Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve savaşı bitirmeyi öngören bir teklif sunmuştu. Ancak Tahran yönetimi, bu teklifte nükleer faaliyetlerine dair görüşmeleri askıya almayı önermişti. Nükleer programın temel uyuşmazlık noktası olması nedeniyle bu öneri Trump tarafından olumlu karşılanmamıştı.

Karadan müdahale ve özel operasyonlar gündemde

Trump'a sunulacak diğer seçenekler arasında, İran'ın uranyum stoklarını güvence altına almak için düzenlenecek bir özel kuvvetler operasyonu bulunuyor. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının zorla ele geçirilerek ticari gemi trafiğine açılması da değerlendirilen ihtimaller arasında yer alıyor. Her iki seçeneğin de kara kuvvetlerinin katılımını içerebileceği ifade ediliyor.

ABD, İran'a yönelik deniz ablukasını büyük ölçüde sürdürüyor. Trump bu ablukayı, Tahran'ı anlaşmaya zorlamak için ana baskı unsuru olarak görmüştü. Tahran ise müzakerelerin devam etmesi için öncelikle ablukanın kaldırılmasını talep etmişti. Savaşın başladığı son iki aylık süreçte Hürmüz Boğazı büyük oranda kapalı kalmıştı.

Hürmüz Boğazı için uluslararası koalisyon arayışı

Wall Street Journal'da yer alan bir başka habere göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yeniden başlatmak için uluslararası bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarına dayandırılan haberde, diplomatlara "Deniz Özgürlüğü Yapısı" adı verilen bir girişime yabancı hükümetleri dahil etme talimatı verildiği belirtildi.

Bu girişim, bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasını kapsıyor. Hem askeri hem de diplomatik katılımı öngören bu adım, Washington'ın müttefiklerini sürece daha doğrudan dahil etme arzusunu yansıtıyor. Trump, geçmişte özellikle Avrupalı ortaklarını su yolunun güvenliği için yeterli çaba göstermemekle eleştirmişti.

Dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerindeki endişeleri artırmaya devam ediyor. Mevcut veriler ışığında, Trump'ın askeri seçenekleri masaya getirmesi, bölgedeki jeopolitik risklerin uzun vadeli bir istikrarsızlık sürecine evrilebileceğine işaret ediyor.