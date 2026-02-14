Trump, İran için 'en iyi senaryo'yu açıkladı: Rejim değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Askeri Üssü’ne yaptığı ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ele geçirme operasyonunda görev alan askerlerle bir araya geldiğini söyleyerek, “Bunlar büyük savaşçılar. Gerçek vatanseverler. Ayrıca fiziksel olarak da çok iyi durumdalar, bunu özellikle belirtmek isterim” dedi.

"İran çok şey söylüyor ama eylem yok"

Bir muhabirin, “İran, ABD’nin olası bir saldırısını engellemek için ne yapabilir?” şeklindeki sorusuna Trump, İran’ın daha önce yapılması gereken anlaşmayı gerçekleştirmediğini belirterek, “Daha önce bizimle yapmaları gereken anlaşmayı yapmalılar. Ancak biliyorsunuz ki bunu yapmadılar. Konuşmak istiyorlar, çok fazla şey söylüyorlar ancak eylem yok” yanıtını verdi.

"En iyi senaryo rejim değişikliğidir"

Trump’a, "İran’da rejim değişikliği istiyor musunuz?" sorusu da soruldu. Trump, bu soruya, "Açıkçası, bu gerçekleşmesi en iyi senaryo gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar. Bu süre zarfında çok sayıda insan kaybettik” diye cevap verdi.

Trump, İran’da halkın acı çekmeye devam ettiğini vurgulayıp bunun uzun süredir sürdüğünü söyledi ve “Ne olacağını göreceğiz” dedi. Başkan ayrıca bölgeye güçlü bir askeri varlık bulunduğunu ve takviye güçlerin de yolda olduğunu belirtti; yakın zamanda bir uçak gemisinin daha bölgeye yönlendirileceğini aktardı.