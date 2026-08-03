Trump, "İran iki yüzlü" dedi ve ekledi: Hürmüz Boğazı ABD'nin kontrolünde

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. İran yönetiminin bir yandan görüşme talep ederken diğer yandan bunu kamuoyu önünde reddettiğini savunan Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin "çelik duvarı" olarak nitelediği abluka altında bulunduğunu ve anlaşma sağlanmadıkça İran'a hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran liderliği inanılmaz iki yüzlü!

Görüşme talep ediyorlar, hatta bazıları buna “yalvarıyorlar” diyebilir. Görüşmeler başlıyor, çok yakın zamanda yenilerinin yapılması da planlanıyor.

Ama sonra çıkıp açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şeyin konuşulmadığını ve yalnızca “Umman” ile muhatap olduklarını söylüyorlar.

Ardından her zamanki boş laflarını ederek, Hürmüz Boğazı’nı güçlü bir şekilde kendilerinin kontrol ettiğini iddia ediyorlar.

Oysa boğaz şu an tamamen Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın ve bizim “ablukamızın”, ya da bazılarının dediği gibi “Amerika Birleşik Devletleri’nin Çelik Duvarı”nın kontrolü altında.

Biz istemediğimiz sürece İran’a hiçbir şey geçemez ve bir anlaşmaya varılmadıkça ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça da hiçbir şey geçmeyecektir.

İran kabul etmek istese de istemese de, onlarca yıldır kendilerinin yol açtığı bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz.

Mesele son derece basit:

İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAYACAKTIR!