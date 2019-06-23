Trump: İran ile savaş istemiyorum

23 Haziran 2019

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Amerikan televizyonu NBC'ye mülakat veren Trump, İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, mülakatta, "İran ile savaş istemiyorum. Daha önce hayatınızda görmediğiniz bir yıkım olur ve ben bunu istemiyorum ama nükleer silah edinemezler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran tarafından gelebilecek herhangi bir ön koşula nasıl bakacağı yönündeki bir soruya Trump, "Bu benim meselem değil. Ön koşul yok." yanıtını verdi.

Trump, ayrıca İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran konusunda "şüphecileri" dinlemiş

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı konusunda generalleri, danışmanları ya da diplomatları dinlemek yerine aralarında Fox News'in sunucusu Tucker Carlson'ın da olduğu "şüpheci" isimleri dikkate aldığını yazdı.

New York Times'ın haberine göre, Trump, İran'a yapılacak olağan bir saldırı konusunda generalleri, ulusal güvenlik danışmanları ve diplomatlarının sözlerini göz ardı ederek, "şüpheci yaklaşımların peşinden gitti."

Konuya yakın kaynaklara göre, Amerikan ulusal güvenlik danışmanları, Trump'ı İran'a saldırması konusunda cesaretlendirmeye çalışırken, Carlson, Trump'a, "Tahran'ın provokasyonlarına güçle karşılık vermek çılgınca." ifadesini kullandı. Carlson, Trump'a, İran'a saldırının ülkenin çıkarlarına olmayacağını belirterek, eğer bu ülkeye karşı savaş açarsa, yeniden seçilme şansını da kaybedeceğini dile getirdi. Kaynaklar, Trump'a, İran'a saldırı durumunda 150 sivilin öleceği bilgisinin de Pentagon'daki bir generalden değil Pentagon avukatlarından geldiğine dikkati çekti. Ayrıca haberde, Trump'ın İran'a saldırıdan vazgeçme sürecinin detaylarının da tam olarak bilinmediği vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi insansız hava aracının (İHA) karadan havaya füzeyle vurulduğunu duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının, uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu. Bunun üzerine, Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti. Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

Beyaz Saray, Trump'ın Kim'e mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklamayla Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı.

Sözcü Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'tan (Kim'e) bir mektup gönderilmiştir ve iki lider arasındaki karşılıklı yazışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtilmişti.

Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Zirvesine katılarak Çin ve Rusya liderleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA